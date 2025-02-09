Вячеслав Борщев — Том Нолан: прямая трансляция боя UFC 312

Началась прямая трансляция боя Вячеслава Борщева и Тома Нолана на UFC 312

Началась прямая трансляция боя в легком весе Вячеслава Борщева из России и австралийца Тома Нолана в рамках UFC 312. Вечер смешанных проходит на арене Qudos Bank в Сиднее (Австралия).

Смотреть бой Борщев — Нолан в прямом эфире можно на телеканале «Матч! Боец» и онлайн-платформе UFC Fight Pass. Результаты всех противостояний вечера можно отслеживать в матч-центре ММА и ленте новостей раздела UFC на нашем сайте.

33-летний россиянин имеет рекорд в ММА — 8-4-1. На счету 24-летнего австралийского бойца рекорд в профессиональной карьере — 8-1.

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