UFC 310: трансляция боев турнира начнется в 2.00 8 декабря

В ночь на 8 декабря состоится турнир UFC 310 в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Начало — в 2.00 по московскому времени. Основной кард стартует в 6.00 мск.

В главном событии вечера Александр Пантожа проведет поединок против Кая Асакуры. В соглавном бою Шавкат Рахмонов подерется с Ианом Гарри. Также в главном карде запланирована схватка Александра Волкова и Сирила Гана.

На сайте «СЭ» пройдет текстовая онлайн-трансляция турнира. Видеотрансляцию UFC 310 в полном объеме покажут на телеканале «Матч! Боец» и в официальном приложении UFC Fight Pass. Основной кард будет доступен бесплатно на «Матч ТВ» с 6.00 мск.

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