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Мовсар Евлоев vs Алджамейн Стерлинг: время начала и где смотреть трансляции боя UFC 310

8 декабря состоится бой Мовсара Евлоева и Алджамейна Стерлинга на UFC 310
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Мовсар Евлоев.
Фото Global Look Press

8 декабря состоится бой Мовсара Евлоева против Алджамейна Стерлинга на турнире по смешанным единоборствам UFC 310. Вечер ММА пройдет в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Начало поединка — около 4.30 по московскому времени.

На сайте «СЭ» пройдет текстовая онлайн-трансляция турнира. В России видеотрансляцию в полном объеме покажут на телеканале «Матч! Боец» и в официальном приложении UFC Fight Pass. На «Матч ТВ» будет доступен только основной кард с 6.00 мск.

30-летний россиянин в карьере провел 18 боев, все завершились победой. 35-летний американский боец в ММА провел 28 поединков, в которых одержал 24 победы и потерпел четыре поражения.

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Алджамейн Стерлинг
Мовсар Евлоев
UFC
ММА
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