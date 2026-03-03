Прохазка назвал достойным поступком решение Перейры освободить чемпионский пояс UFC

Бывший чемпион UFC в полутяжелом весе чех Иржи Прохазка оценил решение бразильца Алекса Перейры оставить титул в категории до 93 кг.

«Я не удивлен. Это по-джентльменски — так поступать, когда поднимаешься в другую весовую категорию. Верю, что рано или поздно Алекс снова встанет у меня на пути», — сказал Прохазка в эфире The Ariel Helwani Show.



О решении Перейры отказаться от пояса стало известно 28 февраля 2026 года. Глава UFC Дана Уайт объявил, что бразилец освободил титул, чтобы подняться в тяжелый вес и попытаться стать первым трехдивизионным чемпионом в истории организации.

Вакантный пояс оспорят Прохазка и новозеландец Карлос Ульберг в главном бою турнира UFC 327, который пройдет 11 апреля в Майами.



Прохазка и Перейра дважды встречались в октагоне. Оба раза бразилец побеждал нокаутом во втором раунде — в ноябре 2023 года на UFC 295 и в июне 2024 года на UFC 303. В данный момент чех идет на серии из двух побед.