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Виктория Дудакова подерется с Цзинь Ю Фрей 21 октября в Абу-Даби

Давид Хачатрян
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24-летняя россиянка Виктория Дудакова (7-0) проведет второй бой в UFC против 38-летней американки Цзинь Ю Фрей (11-9) на турнире UFC 294 в Абу-Даби, ОАЭ. Об этом сообщил инсайдер Марсел Дорф в соцсети X.

Дудакова в дебютном бое в UFC победила Истелу Нуньес (6-5) техническим нокаутом в первом раунде, так как бразильянка получила травму руки. Бой состоялся на турнире UFC on ESPN 49, который прошел 15 июля в Лас-Вегасе, США.

Ю Фрей идет на серии из трех поражений, два из которых она проиграла решением судей. В прошлом бою она уступила Элизе Рид (7-3) единогласным решением судей. Бой состоялся 3 июня на UFC on ESPN 46 в Лас-Вегасе, США.

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