Валентина Шевченко успешно перенесла операцию на руке

Экс-чемпионка наилегчайшего женского дивизиона UFC Валентина Шевченко (22-4) сообщила, что сейчас для нее начнется процесс восстановления.

«Вчера операция на руке прошла успешно. Теперь сосредоточимся на восстановлении», — написала Шевченко в соцсети X.

Шевченко и Алекса Грассо (16-3) не смогли выявить победителя, бой закончился вничью (48-47, 47-48, 47-47). Реванш состоялся 16 сентября на UFC Fight Night 227 в Лас-Вегасе, США. Во время первого раунда Шевченко травмировала руку.