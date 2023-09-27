Бокс/ММА
UFC
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 09:39

Валентина Шевченко успешно перенесла операцию на руке

Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Экс-чемпионка наилегчайшего женского дивизиона UFC Валентина Шевченко (22-4) сообщила, что сейчас для нее начнется процесс восстановления.

«Вчера операция на руке прошла успешно. Теперь сосредоточимся на восстановлении», — написала Шевченко в соцсети X.

Шевченко и Алекса Грассо (16-3) не смогли выявить победителя, бой закончился вничью (48-47, 47-48, 47-47). Реванш состоялся 16 сентября на UFC Fight Night 227 в Лас-Вегасе, США. Во время первого раунда Шевченко травмировала руку.

Алекса Грассо
Валентина Шевченко
UFC
0
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Мишин сообщил, что Лазукин завершил карьеру и работает тренером в Казахстане
ВАДА пригрозило Олимпийскому совету Азии санкциями за флаг КНДР на открытии Азиады
В ЛНР сообщили об эвакуации ВСУ раненой «важной персоны» из района Сватово
Тела водителя и пассажирки обнаружены в такси в Москве
Число погибших в результате пожара на свадьбе в Ираке выросло до 120
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Мовсар Евлоев — Диего Лопес: видеообзор боя UFC 288
Фил Хоус — Икрам Алискеров: видеообзор боя UFC 288
Сергей Павлович — Кертис Блейдс: видеообзор боя UFC Fight Night 222
Алекс Перейра — Исраэль Адесанья: видеообзор боя UFC 287
Гилберт Бернс — Хорхе Масвидаль: видеообзор боя UFC 287
Леон Эдвардс — Камару Усман: видеообзор боя UFC 286
Джастин Гэтжи — Рафаэль Физиев: видеообзор боя UFC 286
Петр Ян — Мераб Двалишвили: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Волков — Романов: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Никита Крылов — Райан Спэнн: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Саид Нурмагомедов — Мартинес: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Джон Джонс — Сирил Ган: видеообзор боя UFC 285
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Дерек Брансон: «У Павловича сумасшедшая мощь. Джонс не примет бой с ним»

Дана Уайт рассказал, готов ли он подписать в UFC бойцов Bellator
Новости
RSS RSS
Все новости