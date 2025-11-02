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Кортес-Акоста после тычка в глаз нокаутировал Делию и обратился к Аспиналлу

Руслан Минаев

Доминиканец Валдо Кортес-Акоста обратился к чемпиону тяжелого дивизиона Тому Аспиналлу.

В соглавном бою на турнире UFC Fight Night 263 Кортес-Акоста нокаутировал хорвата Анте Делию в первом раунде. Перед этим доминиканец получил тычок в глаз, но продолжил бой.

«Мой глаз видел примерно на 20 процентов, но я сказал, что мне плевать. Аспиналл ты видел этот бой, я иду за тобой, будь хорошо готов», — сказал Кортес-Акоста после боя.

Неделей ранее, 25 октября, чемпион UFC Аспиналл принял решение не продолжать бой после тычка в глаз от француза Сирила Гана в главном бою на турнире UFC 321. Поединок был признан несостоявшимся.

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Анте Делия
Валдо Кортес-Акоста
Том Аспиналл
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