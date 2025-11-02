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Оливейра положительно оценил возможность реванша с Холлоуэем

Анастасия Пилипенко

Бывший чемпион UFC в легком весе (до 70 кг), бразильский боец Чарльз Оливейра оценил возможность реванша с американцем Максом Холлоуэем, который владеет титулом BMF.

«Макс — парень, которого я очень уважаю. Судя по моему последнему бою с ним, все знают, что у меня была травма — он говорит, что это не так, но травма у меня была. Так что наш реванш, безусловно, был бы хорошим решением», — приводит слова Оливейры пресс-служба UFC.

Оливейра дрался с Максом Холлоуэем в 2015 году и проиграл техническим нокаутом в первом раунде. Победив Матеуша Гамрота 12 октября 2025 года на турнире UFC Fight Night 261, Оливейра заявил о желании провести реванш с Холлоуэем.

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Макс Холлоуэй
Чарльз Оливейра
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