В UFC высказались о проведении титульного боя Рахмонова

Главный редактор официального сайта UFC Томас Джербази сообщил, что в организации обсуждают возможность проведения титульного поединка казахстанского бойца Шавката Рахмонова.

«Он сейчас в процессе обсуждения — следующим в титульном бою должен поучаствовать либо Шавкат, либо Белал Мухаммад. Кого из них в поединке за пояс хотел бы увидеть я? У меня нет предпочтений. Оба этих бойца заслужили свой шанс», — приводит слова Джербази Legalbet.kz.

Рахмонов победил Томпсона сабмишном во втором раунде. Бой состоялся 16 декабря на UFC 296 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.