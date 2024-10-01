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Умар Нурмагомедов может провести бой против Двалишвили в начале 2025 года

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Российский боец UFC Умар Нурмагомедов может провести поединок с чемпионом промоушена в легчайшем весе Мерабом Двалишвили в начале 2025 года.

Ранее менеджер Нурмагомедова Али Абдель-Азиз заявил о достижении договоренности о проведении титульного боя между россиянином и грузином.

«Бой возможен в январе 2025 года», — приводит ТАСС слова источника из команды Нурмагомедова.

28-летний Нурмагомедов выиграл все 18 поединков в профессиональной карьере в ММА. У 33-летнего Двалишвили 18 побед и 4 поражения.

Источник: ТАСС
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