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Сегодня, 15:31

Уланбеков выложил фото с Абдулманапом Нурмагомедовым: «Навсегда в моем сердце»

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Тагир Уланбеков и Абдулманап Нурмагомедов.
Фото соцсети

Российский боец UFC Тагир Уланбеков (16-2) после победы над американцем Клейтоном Карпентером (8-1) на турнире UFC 311 в соцсетях опубликовал фото с Абдулманапом Нурмагомедовым.

«Навсегда в моем сердце. Человек, который стал причиной моего успеха и моих братьев», — написал Уланбеков про тренера, который скончался в 2020 году.

В главном бою UFC 311 за титул чемпиона в легком весе россиянин Ислам Махачев (27-1) победил бразильца Ренато Мойкано (20-6-1). В соглавном событии турнира Умар Нурмагомедов (18-1) проиграл Мерабу Двалишвили (19-4).

«СЭ» вел текстовую онлайн-трансляцию главных событий UFC 311.

UFC 311 Ислам Махачев&nbsp;&mdash; Ренато Мойкано и&nbsp;Умар Нурмагомедов&nbsp;&mdash; Мераб Двалишвили. Махачев задушил Мойкано и защитил титул! Умар Нурмагомедов остался без пояса. Онлайн-трансляция UFC 311

Источник: https://t.me/ufceurasia/9047
UFC 311
Абдулманап Нурмагомедов
Тагир Уланбеков
UFC
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