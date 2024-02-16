Австралийский боец Роберт Уиттакер проведет поединок с бразильцем Пауло Костой в со-главном событии турнира UFC 298, который пройдет в ночь на 18 февраля в Анахайме (США). Их бой начнется около 07.30 по московскому времени.

В прямом эфире видеотрансляцию поединка Уиттакер — Коста покажут бесплатно на канале «Матч ТВ» на сайте matchtv.ru и в телеэфире с 06.00 мск, а также по подписке в сервисе UFC Fight Pass и на телеканале «Матч Боец».

«СЭ» на своем сайте проведет текстовую онлайн-трансляцию самых интересных событий турнира UFC 298 в США.

33-летний Уиттакер в профессиональном ММА одержал 24 победы при семи поражениях. На счету 32-летнего Косты в смешанных единоборствах — 14 побед и два поражения.

UFC 298: основной кард турнира — расписание главных боев