Чемпион полулегкого веса UFC из Австралии Александр Волкановски проведет защиту титула в главном поединке UFC 298 в поединке с непобежденным представителем Испании с грузинскими корнями Илией Топурией утром 18 февраля.

Их бой в Анахайме (США) на арене «Хонда-центр» начнется около 08.00 по московскому времени.

Бесплатная видеотрансляция поединка Волкановски — Топурия пройдет в прямом эфире на «Матч ТВ» на сайте matchtv.ru и в телеэфире. Бой также покажут на телеканале «Матч Боец» и по подписке в онлайн-сервисе UFC Fight Pass.

«СЭ» проведет на своем сайте тестовую трансляцию вечера ММА в Анахайме.

У 35-летнего Волкановски в профессиональном ММА — 26 побед при трех поражениях. На счету 27-летнего Топурии в смешанных единоборствах — 14 побед в 14 поединках.

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