UFC в Саудовской Аравии 1 февраля: кард турнира — кто из бойцов выступит
На турнире UFC Fight Night в Саудовской Аравии пройдут 12 поединков
Турнир UFC Fight Night состоится в субботу, 1 февраля. Поединки будут проходить на «anb Арене» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).
Начало предварительного карда — в 17.00 по московскому времени, основного карда — в 20.00.
В главном поединке встретятся средневесы Исраэль Адесанья (Нигерия) и Нассурдин Имавов (Франция). В основном карде выступят россияне Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет), Сергей Павлович, Саид Нурмагомедов и Икрам Алискеров.
Главный кард UFC Fight Night в Эр-Рияде
- Исраэль Адесанья — Нассурдин Имавов
- Шарабутдин Магомедов — Макйл Пэйдж
- Сергей Павлович — Жаирзиньо Розенстрайк
- Саид Нурмагомедов — Винисиус де Оливейра
- Икрам Алискеров — Андре Муниз
- Мухаммад Наимов — Каан Офли
Предварительный кард UFC Fight Night в Эр-Рияде
- Шамиль Газиев — Томас Петерсен
- Джордан Левитт — Абдул-Керим Аль-Селвади
- Терренс Маккинни — Дамир Хадзович
- Фарес Зиам — Майк Дэвис
- Богдан Град — Лукас Александер
- Хамди Абделвахаб — Джамал Поджс
Новости