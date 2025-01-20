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Сегодня, 22:45

UFC в Саудовской Аравии 1 февраля: кард турнира — кто из бойцов выступит

На турнире UFC Fight Night в Саудовской Аравии пройдут 12 поединков
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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Исраэль Адесанья.
Фото Global Look Press

Турнир UFC Fight Night состоится в субботу, 1 февраля. Поединки будут проходить на «anb Арене» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Начало предварительного карда — в 17.00 по московскому времени, основного карда — в 20.00.

В главном поединке встретятся средневесы Исраэль Адесанья (Нигерия) и Нассурдин Имавов (Франция). В основном карде выступят россияне Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет), Сергей Павлович, Саид Нурмагомедов и Икрам Алискеров.

Главный кард UFC Fight Night в Эр-Рияде

  • Исраэль Адесанья — Нассурдин Имавов
  • Шарабутдин Магомедов — Макйл Пэйдж
  • Сергей Павлович — Жаирзиньо Розенстрайк
  • Саид Нурмагомедов — Винисиус де Оливейра
  • Икрам Алискеров — Андре Муниз
  • Мухаммад Наимов — Каан Офли

Предварительный кард UFC Fight Night в Эр-Рияде

  • Шамиль Газиев — Томас Петерсен
  • Джордан Левитт — Абдул-Керим Аль-Селвади
  • Терренс Маккинни — Дамир Хадзович
  • Фарес Зиам — Майк Дэвис
  • Богдан Град — Лукас Александер
  • Хамди Абделвахаб — Джамал Поджс
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