На турнире UFC Fight Night в Саудовской Аравии пройдут 12 поединков

Турнир UFC Fight Night состоится в субботу, 1 февраля. Поединки будут проходить на «anb Арене» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Начало предварительного карда — в 17.00 по московскому времени, основного карда — в 20.00.

В главном поединке встретятся средневесы Исраэль Адесанья (Нигерия) и Нассурдин Имавов (Франция). В основном карде выступят россияне Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет), Сергей Павлович, Саид Нурмагомедов и Икрам Алискеров.

Главный кард UFC Fight Night в Эр-Рияде

Исраэль Адесанья — Нассурдин Имавов

Шарабутдин Магомедов — Макйл Пэйдж

Сергей Павлович — Жаирзиньо Розенстрайк

Саид Нурмагомедов — Винисиус де Оливейра

Икрам Алискеров — Андре Муниз

Мухаммад Наимов — Каан Офли

Предварительный кард UFC Fight Night в Эр-Рияде