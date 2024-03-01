UFC Розенстрайк — Газиев и Нурмагомедов — Алмахан: кард боев и где смотреть трансляцию
Турнир UFC Fight Night 23 пройдет в ночь со 2 на 3 марта на арене «Apex» в Лас-Вегасе (Невада, США). Предварительный кард стартует в 21:00 по московскому времени, основной — в 00:00 мск.
Посмотреть трансляцию турнира UFC Fight Night 238 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.
Главным событием вечера станет бой представителей тяжлой весовой категории Жаирзиньо Розенстрайка и Шамиля Газиева. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию UFC Fight Night 23.
Полный кард UFC Fight Night 23
Основной кард:
Жаирзиньо Розенстрайк — Шамиль Газиев;
Витор Петрино — Тайсон Педро;
Алекс Перес — Мухаммад Мокаев;
Мэтт Шнелл — Стив Эрцег;
Умар Нурмагомедов — Бекзат Алмахан.
Предварительный кард:
Рауль Росас-младший — Рикки Турсиос;
Эрик Андерс — Джейми Пикетт;
Винисиус Оливейра — Янис Геммури;
Джавид Башарат — Аймен Захаби;
Лоик Раджабов — Абдул-Карим Аль-Сельвади;
Лерой Данкан — Клаудио Рибейро.