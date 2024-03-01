Турнир UFC Fight Night 23 пройдет в ночь с 2 по 3 марта

Турнир UFC Fight Night 23 пройдет в ночь со 2 на 3 марта на арене «Apex» в Лас-Вегасе (Невада, США). Предварительный кард стартует в 21:00 по московскому времени, основной — в 00:00 мск.

Посмотреть трансляцию турнира UFC Fight Night 238 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass. Главным событием вечера станет бой представителей тяжлой весовой категории Жаирзиньо Розенстрайка и Шамиля Газиева. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию UFC Fight Night 23. Полный кард UFC Fight Night 23