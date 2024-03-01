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1 марта, 22:00

UFC Розенстрайк — Газиев и Нурмагомедов — Алмахан: кард боев и где смотреть трансляцию

Турнир UFC Fight Night 23 пройдет в ночь с 2 по 3 марта
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Жаирзиньо Розенстрайк.
Фото Global Look Press

Турнир UFC Fight Night 23 пройдет в ночь со 2 на 3 марта на арене «Apex» в Лас-Вегасе (Невада, США). Предварительный кард стартует в 21:00 по московскому времени, основной — в 00:00 мск.

Посмотреть трансляцию турнира UFC Fight Night 238 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.

Главным событием вечера станет бой представителей тяжлой весовой категории Жаирзиньо Розенстрайка и Шамиля Газиева. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию UFC Fight Night 23.

Полный кард UFC Fight Night 23

Основной кард:

Жаирзиньо Розенстрайк — Шамиль Газиев;
Витор Петрино — Тайсон Педро;
Алекс Перес — Мухаммад Мокаев;
Мэтт Шнелл — Стив Эрцег;
Умар Нурмагомедов — Бекзат Алмахан.

Предварительный кард:

Рауль Росас-младший — Рикки Турсиос;
Эрик Андерс — Джейми Пикетт;
Винисиус Оливейра — Янис Геммури;
Джавид Башарат — Аймен Захаби;
Лоик Раджабов — Абдул-Карим Аль-Сельвади;
Лерой Данкан — Клаудио Рибейро.

Шамиль Газиев
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