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1 марта, 22:25

Морозов: «Не знаю, почему Альмахан считает Нурмагомедова подарком»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Казахстанский боец смешанных единоборств Сергей Морозов оценил шансы Бекзата Альмахана победить Умара Нурмагомедова на турнире UFC Vegas 87, который пройдет 2 марта.

«Не знаю, почему Альмахан считает Нурмагомедова подарком. Это трешток или психологический настрой. Разницу в уровне между спортсменами мы увидим в предстоящем поединке, но я хочу, чтобы Бекзат выступил хорошо, и ярко дебютировал», — приводит слова Морозова MMA.Metaratings.ru.

28-летний Нурмагомедов последний бой провел в январе 2023 года на турнире UFC Fight Night 217, победив Раони Барселоса нокаутом в первом раунде. На его счету 16 побед и ни одного поражения.

26-летний Альмахан в ноябре 2023 года в рамках турнира Octagon 52 одержал победу над Яном Ферразом техническим нокаутом в третьем раунде. На его счету 14 побед и одно поражение.

Источник: MMA.Metaratings.ru
Сергей Морозов
Умар Нурмагомедов
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