Морозов: «Не знаю, почему Альмахан считает Нурмагомедова подарком»

Казахстанский боец смешанных единоборств Сергей Морозов оценил шансы Бекзата Альмахана победить Умара Нурмагомедова на турнире UFC Vegas 87, который пройдет 2 марта.

«Не знаю, почему Альмахан считает Нурмагомедова подарком. Это трешток или психологический настрой. Разницу в уровне между спортсменами мы увидим в предстоящем поединке, но я хочу, чтобы Бекзат выступил хорошо, и ярко дебютировал», — приводит слова Морозова MMA.Metaratings.ru.

28-летний Нурмагомедов последний бой провел в январе 2023 года на турнире UFC Fight Night 217, победив Раони Барселоса нокаутом в первом раунде. На его счету 16 побед и ни одного поражения.

26-летний Альмахан в ноябре 2023 года в рамках турнира Octagon 52 одержал победу над Яном Ферразом техническим нокаутом в третьем раунде. На его счету 14 побед и одно поражение.