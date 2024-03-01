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1 марта, 14:04

Бакытжанулы поделился ожиданиями от боя между Хамитовым и Шлеменко

Виктория Кравченко
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Боец полутяжелого дивизиона RCC казахстанец Асылжан Бакытжанулы рассказал, чего ждет от боя между соотечественником Куатом Хамитовым и россиянином Александром Шлеменко.

«Шлеменко против Хамитова — очень интересный бой, я его обязательно посмотрю. Если бы этот бой проходил в родной весовой категории Куата, то лично для меня не было бы никакой интриги, я думаю, Куаты бы забрал этот бой. Но так как этот поединок будет проходить в категории 84 кг, то здесь есть интрига. Это яркое противостояние борца и ударника. До поединка очень много времени», — цитирует Бакытжанулы MMA.Metaratings.ru.

Поединок станет главным событием турнира RCC 19, который состоится 4 мая в Челябинске.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/bakytzhanuly-boi-khamitova-i-shlemenko-yarkoe-protivostoyanie-borca-i-udarnika-339235/
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