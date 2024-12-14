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Сегодня, 12:00

UFC Ковингтон — Бакли: главный кард боев и трансляция турнира

UFC on ESPN 63 пройдет в Тампе в ночь на 15 декабря
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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Колби Ковингтон.
Фото Боец UFC Колби Ковингтон, Getty Images

Турнир UFC on ESPN 63 пройдет в спортивной комплексе «Амали-арена» в Тампе (штат Флорида, США) в ночь с субботы на воскресенье, с 14 на 15 декабря.

Главное событие — бой в полусреднем весе между бывшим временным чемпионом UFC Колби Ковингтоном и американцем Хоакином Бакли.

Турнир начнется 15 декабря в 3.00 по московскому времени предварительными боями, главный кард стартует в 6.00.

Главный кард турнира UFC Ковингтон — Бакли

  • Колби Ковингтон (17-4) — Хоакин Бакли (20-6)

  • Каб Свонсон (29-14) — Билли Куарантилло (18-6)

  • Манель Капе (19-7) — Бруно Силва (14-5-2, 1 бой признан несостоявшимся)

  • Витор Петрино (10-1) — Дастин Джейкоби (19-9-1)

  • Эдриен Янез (17-6) — Даниэль Маркос (16-0, 1 бой признан несостоявшимся)

  • Навахо Стирлинг (5-0) — Туко Токкос (10-4)

В прямом эфире поединки UFC on ESPN 63 в полном объеме покажут на телеканале «Матч! Боец» и онлайн-платформе UFC Fight Pass (по подписке). Трансляция главного карда бесплатно пройдет на канале и сайте «Матч ТВ».

Результат боя Ковингтон — Бакли и других поединков UFC on ESPN 63 в ночь на 15 декабря отслеживайте в нашем матч-центре.

Колби Ковингтон
Хоакин Бакли
UFC
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