UFC on ESPN 63 пройдет в Тампе в ночь на 15 декабря

Турнир UFC on ESPN 63 пройдет в спортивной комплексе «Амали-арена» в Тампе (штат Флорида, США) в ночь с субботы на воскресенье, с 14 на 15 декабря.

Главное событие — бой в полусреднем весе между бывшим временным чемпионом UFC Колби Ковингтоном и американцем Хоакином Бакли.

Турнир начнется 15 декабря в 3.00 по московскому времени предварительными боями, главный кард стартует в 6.00.

Главный кард турнира UFC Ковингтон — Бакли

Колби Ковингтон (17-4) — Хоакин Бакли (20-6)

Каб Свонсон (29-14) — Билли Куарантилло (18-6)

Манель Капе (19-7) — Бруно Силва (14-5-2, 1 бой признан несостоявшимся)

Витор Петрино (10-1) — Дастин Джейкоби (19-9-1)

Эдриен Янез (17-6) — Даниэль Маркос (16-0, 1 бой признан несостоявшимся)

Навахо Стирлинг (5-0) — Туко Токкос (10-4)

В прямом эфире поединки UFC on ESPN 63 в полном объеме покажут на телеканале «Матч! Боец» и онлайн-платформе UFC Fight Pass (по подписке). Трансляция главного карда бесплатно пройдет на канале и сайте «Матч ТВ».

Результат боя Ковингтон — Бакли и других поединков UFC on ESPN 63 в ночь на 15 декабря отслеживайте в нашем матч-центре.