UFC Fight Night Баутиста — Оливейра: время начала, кард боев турнира, где смотреть трансляцию

Турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 266 состоится в ночь с 7 на 8 февраля. Вечер ММА пройдет на арене UFC APEX в Лас-Вегасе (США). Начало — в 1.00 по московскому времени. Основной кард стартует в 4.00 мск.

Полный кард UFC Fight Night 266

Основной кард

Марио Баутиста — Винисиус де Оливейра

Кьодзи Хоригучи — Амир Альбази

Жаилтон Алмейда — Ризван Куниев

Михал Олексейчук — Марк-Андре Баррио

Фарид Башарат — Жан Мацумото

Дастин Джейкоби — Джулиус Уокер

Предварительный кард

Даниил Донченко — Алекс Мороно

Николай Веретенников — Нико Прайс

Кетлен Соуза — Бруна Бразил

Саид Нурмагомедов — Джавид Башарат

Ван Цун — Эдуарда Моура

Якуб Виклаш — Муин Гафуров

Присцила Качоэйра — Клаудиа Сигула

Где смотреть UFC Fight Night 266

За результатами вечера смешанных единоборств можно следить в разделе UFC и матч-центре ММА на сайте «СЭ». В полном объеме турнир покажут на телеканале «Матч! Боец» и платформе UFC Fight Pass. Бои основного карда будут доступны на телеканале «Матч ТВ», платформах «Кинопоиск» и Okko (в ретрансляции федерального канала).