UFC Fight Night Баутиста — Оливейра: время начала, кард боев турнира, где смотреть трансляцию
Турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 266 состоится в ночь с 7 на 8 февраля. Вечер ММА пройдет на арене UFC APEX в Лас-Вегасе (США). Начало — в 1.00 по московскому времени. Основной кард стартует в 4.00 мск.
Полный кард UFC Fight Night 266
Основной кард
Марио Баутиста — Винисиус де Оливейра
Кьодзи Хоригучи — Амир Альбази
Жаилтон Алмейда — Ризван Куниев
Михал Олексейчук — Марк-Андре Баррио
Фарид Башарат — Жан Мацумото
Дастин Джейкоби — Джулиус Уокер
Предварительный кард
Даниил Донченко — Алекс Мороно
Николай Веретенников — Нико Прайс
Кетлен Соуза — Бруна Бразил
Саид Нурмагомедов — Джавид Башарат
Ван Цун — Эдуарда Моура
Якуб Виклаш — Муин Гафуров
Присцила Качоэйра — Клаудиа Сигула
Где смотреть UFC Fight Night 266
За результатами вечера смешанных единоборств можно следить в разделе UFC и матч-центре ММА на сайте «СЭ». В полном объеме турнир покажут на телеканале «Матч! Боец» и платформе UFC Fight Pass. Бои основного карда будут доступны на телеканале «Матч ТВ», платформах «Кинопоиск» и Okko (в ретрансляции федерального канала).