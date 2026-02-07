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Волков вызвал Кортес-Акосту на бой за временный титул UFC

Алина Савинова

Российский тяжеловес UFC Александр Волков обратился к руководству промоушена с просьбой организовать ему бой против доминиканца Валдо Кортес-Акосты за временный пояс чемпиона.

«Сегодня прочел, что Кортес-Акоста хочет обойти меня и сразиться с Ганом за временный пояс. UFC, дайте мне возможность подраться с Валдо в мае за временный пояс, пока все ждут бой Аспиналл — Ган», — написал Волков в соцсетях.

Кортес-Акоста оперативно отреагировал, выразив готовность к поединку в любое время: «В любое время, в любом месте. 28 февраля?». На что российский боец предложил более взвешенный график: «Не надо торопиться, подготовься как следует. Мы можем сделать это в мае».

На счету 37-летнего Волкова 39 побед и 11 поражений в ММА. У 34-летнего Кортес-Акосты 17 побед и 2 поражения за карьеру.

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