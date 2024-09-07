Турнир UFC Fight Night Гилберт Бернс — Шон Брэди состоится в ночь с субботы на воскресенье, 7 на 8 сентября. Вечер ММА примет арена комплекса «UFC Apex» в городе Лас-Вегас (штат Невада, США). Начало предварительного карда — в 23.00 по московскому времени.

Весь турнир можно посмотреть по платной подписке в онлайн-сервисе UFC Fight Pass и на канале «Матч Боец». Начало трансляции — в 23.00 мск.

Поединки главного карда покажут бесплатно в прямом эфире на «Матч ТВ» и на сайте федерального спортивного телеканала matchtv.ru. Эта трансляция стартует в 2.00 мск 8 сентября.

В главном событии зрителей ждет поединок между бразильцем Гилбетом Бернсом и американцем Шоном Брэди. Следить за результатами турнира UFC Fight Night Бернс — Брэди можно в матч-центре на сайте «СЭ».