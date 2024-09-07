Петр Ян: «Дуров? Не то чтобы уважение к нему, но то, что он сделал в бизнесе — неплохо»
Бывший чемпион UFC Петр Ян в интервью «Спорт-Экспресс» рассказал о своем отношении к Павлу Дурову.
— Пользуетесь Телеграмом?
— Ну, да, бывает, пользуюсь.
— Какое у вас отношение к Павлу Дурову?
— С точки зрения бизнеса, он, конечно, проделал большую работу. Как личность я его не знаю, не могу о нем сказать.
— Уважение есть к нему, принес он какую-то пользу стране?
— Да не то что уважение, таких ведь много людей в стране, которые что-то сделали. В целом — это неплохо, что он сделал.
Ян провел последний бой в марте прошлого года, победив единогласным решением Сонга Ядонга. Ян является амбассадором PARI.
Новости