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Сегодня, 16:00

Петр Ян: «Дуров? Не то чтобы уважение к нему, но то, что он сделал в бизнесе — неплохо»

Никита Горшенин
Корреспондент отдела единоборств
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Петр Ян.
Фото Pari

Бывший чемпион UFC Петр Ян в интервью «Спорт-Экспресс» рассказал о своем отношении к Павлу Дурову.

— Пользуетесь Телеграмом?

— Ну, да, бывает, пользуюсь.

— Какое у вас отношение к Павлу Дурову?

— С точки зрения бизнеса, он, конечно, проделал большую работу. Как личность я его не знаю, не могу о нем сказать.

— Уважение есть к нему, принес он какую-то пользу стране?

— Да не то что уважение, таких ведь много людей в стране, которые что-то сделали. В целом — это неплохо, что он сделал.

Петр Ян. «Дуров? Не то что уважение к нему, но что он сделал — это неплохо». Петр Ян — об Умаре, Двалишвили и причинах травм

Ян провел последний бой в марте прошлого года, победив единогласным решением Сонга Ядонга. Ян является амбассадором PARI.

Петр Ян
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