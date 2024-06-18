Турнир UFC on ABC 6 пройдет в субботу, 22 июня. Вечер ММА впервые в истории промоушена состоится в спортивном комплексе Kingdom Arena в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Начало — в 19.00 по московскому времени. Основной кард стартует в 22.00 мск.

В главном событии вечера российский боец Икрам Алискеров проведет поединок против австралийца Роберта Уиттакера. Планировалось, что вместо россиянина выступит непобежденный чеченский боец Хамзат Чимаев, но он снялся из-за пищевого отравления. В соглавном поединке октагон разделят россияне Сергей Павлович и Александр Волков. Также в главном карде состоится бой Шарабутдина Магомедова из России и немецкого бойца Жоилтона Люттербаха.

В предварительном карде также заявлены бои с участием россиян. Ринат Фахретдинов подерется с датчанином Николасом Далби. Денис Тюлюлин проведет схватку с Абу Азайтаром из Германии. Также состоится дебют Магомеда Гаджиясулова, дагестанец выйдет в октагон с Брендсоном Рибейро.

UFC: материалы и новости, обзоры боев и турниров, карточки бойцов и расписание поединков в разделе нашего сайта