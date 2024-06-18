Волков: «Испугался, когда Чимаев сказал, что доберется до меня»

Шестой номер рейтинга UFC в тяжелом весе Александр Волков (37-10) в интервью «СЭ» прокомментировал эпизод, когда 10-й номер рейтинга в среднем весе Хамзат Чимаев (13-0) на пресс-конференции UFC 267 заявил, что «придет за Волковым в тяжелый вес».

— А когда он [Чимаев] сказал, что доберется до вас, вы как тогда отреагировали? Первые мысли, которые в голове были.

— Испугался. Ну как ты представляешь, подходит человек, который всех уничтожает в октагоне, и говорит: «Я до тебя доберусь». Знаешь, как страшно? Я испугался сначала. Потом подумал, что он пошутил, наверное, и тоже посмеялся.

— Слышал историю, как тяжеловесы, спаррингуясь, проводя какие-то схватки по борьбе, действительно уступали Хамзату Чимаеву.

— Ну, может быть.

— Разница в весе не играет такой роли?

— Разница в весе играет, конечно, очень большую.

— Вы бы как действовали с Хамзатом?

— А я же не борец, как я с ним бороться буду? Он лучше меня борется, я же ударник.

Сергей Павлович (18-2) и Волков подерутся 22 июня на UFC on ABC 6 в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.