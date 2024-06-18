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Сегодня, 11:19

Макгрегор возобновит тренировки в течение нескольких недель

Руслан Минаев
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Конор Макгрегор.
Фото Global Look Press

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор вернется к тренировкам в течение нескольких недель.

«Конор будет готов возобновить тренировки в течение нескольких недель. Мы ждем новую дату поединка», — цитирует ТАСС представителя команды.

Бой между Макгрегором и Майклом Чендлером должен был возглавить турнир UFC 303 в Лас-Вегасе (США), который состоится 30 июня.

В последний раз ирландец выходил в октагон летом 2021 года. Тогда он не смог завершить поединок против Дастина Порье из-за травмы ноги. На счету Макгрегора 22 победы и 6 поражений в ММА.

Источник: ТАСС
Конор Макгрегор
UFC
ММА
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