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UFC 323 Двалишвили — Ян 2, кард боев: результаты турнира

Турнир UFC 323 пройдет в Лас-Вегасе 7 декабря
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото Global Look Press

Турнир UFC 323 прошел в ночь с 6 на 7 декабря.

Последний номерной турнир UFC в 2025 году принимает спортивный комплекс «Ти-Мобайл Арена» в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Всего в карде — 14 боев, в основном карде — пять поединков.

Главный бой турнира — противостояние чемпиона в легчайшем весе, грузина Мераба Двалишвили (21-4) и претендента, россиянина Петра Яна (19-5). Соглавное событие — титульный поединок в наилегчайшем дивизионе между чемпионом, бразильцем Александром Пантожей (30-5) и американцем мьянманского происхождения Джошуа Ваном (15-2).

UFC 323: расписание и результаты боев турнира

Главный кард (с 6.00 мск 7 декабря)

  • Мераб Двалишвили (21-4) — Петр Ян (19-5): победа Яна единогласным решением судей

  • Александр Пантожа (30-5) — Джошуа Ван (15-2): победа Вана техническим нокаутом

  • Брэндон Морено (23-8-2) — Татсуро Таира (17-1): победа Таиры техническим нокаутом во втором раунде

  • Генри Сехудо (16-5) — Пэйтон Тэлботт (10-1): победа Талботта единогласным решением судей

  • Ян Блахович (29-11-1) — Богдан Гуськов (18-3): ничья

Предварительный кард (с 4.00 7 декабря)

  • Грант Доусон (23-2-1) — Мануэль Торрес (16-3): победа Торреса техническом нокаутом в первом раунде

  • Терренс Маккинни (17-7) — Крис Данкан (14-2): победа Данкана приемом в первом раунде

  • Мэйси Барбер (14-2) — Карине Силва (19-5): победа Барбер решением судей

  • Назим Садыхов (11-1-1) — Фарес Зиам (17-4): победа Зиама техническим нокаутом во втором раунде

Ранний предварительный кард (с 2.00 7 декабря)

  • Марвин Веттори (19-8-1) — Брунно Феррейра (14-2): победа Веттори решением судей

  • Эдсон Барбоза (24-13) — Джэлин Тернер (14-9): победа Тернера техническим нокаутом в первом раунде

  • Иво Бараньевски (6-0) — Ибо Смлан (14-3): победа Бараньевски нокаутом в первом раунде

  • Мансур Абдул-Малик (8-0-1) — Антонио Троколи (12-5-0-1): победа Абдула-Малика приемом в первом раунде

  • Мухаммад Наимов (13-3) — Майрон Сантос (16-1): победа Сантоса нокаутом в третьем раунде

Бой UFC 323 Мераб Двалишвили&nbsp;&mdash; Петр Ян&nbsp;2, 7&nbsp;декабря 2025: прямая онлайн трансляция.Бой-реванш Яна против Двалишвили: Петр отберет пояс у Мераба? Онлайн-трансляция UFC 323

Все бои турнира UFC 323 в прямом эфире транслирует платформа UFC Fight Pass, телеканал «Матч! Боец» и сайт matchtv.ru (платно), начало — в 2.00 мск. Бои основного карда также показывают телеканал и сайт «Матч ТВ» (бесплатно), онлайн-кинотеатры «Кинопоиск» и Okko (в окне федерального эфира), начало — в 6.00 мск.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию главных событий UFC 323. Результаты поединков Ян — Двалишвили, Пантожа — Ван и других противостояний вечера можно также отслеживать в матч-центре ММА и ленте новостей раздела UFC на нашем сайте.

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Мераб Двалишвили
Петр Ян
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