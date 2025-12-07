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Ян — после победы над Двалишвили: «Я счастлив стоять с поясом чемпиона! Для меня это жизнь»

Алина Савинова
Петр Ян.
Фото Getty Images

Российский боец Петр Ян поделился эмоциями после победы над грузином Мерабом Двалишвили в главном поединке турнира UFC 323 в Лас-Вегасе.

32-летний россиянин победил единогласным решением судей и стал чемпионом UFC в легчайшем весе. Первый поединок Яна и Двалишвили в марте 2023 года завершился победой грузина.

«Спасибо, Лас-Вегас! Я очень счастлив стоять здесь с поясом чемпиона! Спасибо всем болельщикам! Я очень долго трудился, очень долго готовился, на сегодняшний день для меня это жизнь. Я хочу отдать должное команде, я дрался с Алджамейном, два раза — с Мерабом. У них очень сильная команда. Привет своей стране, России, привет всем болельщикам из СНГ, моей семье, моей жене, моим сыновьям, моей мамочке. Спасибо всем ребятам, которые мне помогали. Спасибо большое, братья», — сказал Ян после боя.

Теперь на счету Яна 20 побед и 5 поражений в профессиональных ММА. Двалишвили потерпел пятое поражение в карьере при 21 победе.

ММА UFC: Двалишвили — Ян

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Мераб Двалишвили
Петр Ян
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