Петр Ян победил Двалишвили и стал чемпионом UFC

Российский боец Петр Ян одержал победу над грузином Мерабом Двалишвили в главном поединке турнира UFC 323 в Лас-Вегасе.

32-летний россиянин победил единогласным решением судей и стал чемпионом UFC в легчайшем весе. Ян стал первым российским бойцом UFC, который смог вернуть утраченный ранее титул.

«СЭ» вел текстовую трансляцию UFC 323.

Ян взял у Двалишвили реванш — предыдущий поединок соперников в марте 2023 года завершился победой грузина единогласным решением судей.

Теперь на счету Яна 20 побед и 5 поражений в профессиональных ММА. Двалишвили потерпел пятое поражение в карьере при 21 победе.

ММА UFC: Двалишвили — Ян