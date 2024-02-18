UFC 298: Топурия нокаутировал Волкановски и другие результаты турнира

В «Хонда-центр» в Анахайме, США, завершился турнир UFC 298, в главном бою которого Илия Топурия (15-0) нокаутировал Александра Волкановски (26-4) нокаутом во втором раунде. Приводим результаты всех боев турнира.

Основные бои:

Полулегкий вес (бой за титул): Илия Топурия (Грузия) победил Александра Волкановски (Австралия) — KO, 2-й раунд.

Средний вес: Роберт Уиттакер (Австралия) победил Пауло Косту (Бразилия) — Единогласное решение судей (29-28, 29-28, 30-27).

Полусредний вес: Иан Гарри (Ирландия) победил Джеффа Нила (США) — Раздельное решение судей (30-27, 28-29, 30-27).

Легчайший вес: Мераб Двалишвили (Грузия) победил Генри Сехудо (США) — Единогласное решение судей (29-28, 29-28, 29-28).

Средний вес: Энтони Эрнандес (США) победил Романа Копылова (Россия) — Сабмишн, 2-й раунд.

Предварительные бои:

Минимальный вес: Аманда Лемус (Бразилия) победила Маккензи Дерн (Бразилия) — Единогласное решение судей (29-28, 29-28, 29-28).

Тяжелый вес: Маркус Рожериу де Лима (Бразилия) победил Джуниора Тафа (Австралия) — TKO, 2-й раунд.

Легчайший вес: Ринья Накамура (Япония) победил Карлоса Веру (Эквадор) — Единогласное решение судей (30-27, 30-27, 30-27).

Полутяжелый вес: Чжан Минъян (Китай) победил Брендсона Рибейру (Бразилия) — KO, 1-й раунд.

Ранние предварительные бои:

Полусредний вес: Дэнни Барлоу (США) победил Джоша Куинлэн (США) — TKO, 3-й раунд.

Полусредний вес: Обан Эллиотт (Уэльс) победил Вэл Вудберна (Ямайка) — Единогласное решение судей (30-27, 30-27, 29-28).

Наилегчайший вес: Миранда Маверик (США) победила Андреа Ли (США) — Единогласное решение судей (30-27, 30-27, 29-28).