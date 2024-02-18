Алекс Перейра и Джамал Хилл возглавят UFC 300

Глава UFC Дана Уайт анонсировал в соцсети X, что бой чемпиона в полутяжелом весе Алекса Перейры (9-2) с экс-чемпионом в полутяжелом весе Джамалом Хиллом (12-1) возглавит юбилейный турнир UFC 300.

Перейра в прошлом бою победил Иржи Прохазку (29-4) и стал новым чемпионом в полутяжелом весе. Бой состоялся 11 ноября 2023-го на UFC 295 на «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке, США.

Хилл победил Гловера Тейшейру (33-9) единогласным решением судей (50-44, 50-44, 50-44) 21 января 2023-го на UFC 283 в Рио-де-Жанейро, Бразилия. Однако позже Хилл отказался от титула, потому что получил травму.