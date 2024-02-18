Действующий чемпион легкого дивизиона UFC Ислам Махачев (25-1) поздравил экс-чемпиона в среднем весе Роберта Уиттакера (25-7) с победой над Пауло Костой (14-3) на UFC 298.

«Уиттакер — высококлассный, умный боец. Поздравляю, чемпион!» — написал Махачев в соцсети X.

Уиттакер одолел Косту единогласным решением судей (29-28, 29-28, 30-27). Бой стал со-главным событием вечера и состоялся 17 февраля на UFC 298 в «Хонда-центре» в Анахайме, США.