UFC 298: дата и время начала турнира и где смотреть трансляцию

В ночь на 18 февраля в США пройдет турнир UFC 298

В ночь на 18 февраля в городе Анахайм (США) пройдет турнир UFC 298. В главном событии вечера смешанных единоборств на арене «Хонда-центр» состоится титульный поединок в полулегкой весовой категории между австралийцем Александром Волкановски и испанским бойцом грузинского происхождения Илией Топурией. Турнир начнется примерно в 02.30 мск 18 февраля.

«СЭ» проведет на своем сайте тестовую трансляцию вечера ММА в Анахайме. Следить за ключевыми событиями боев UFC 298 можно с помощью матч-центра.

Смотреть видеотрансляцию поединков UFC 298 18 февраля можно будет бесплатно на канале «Матч ТВ» в телеэфире и на сайте matchtv.ru, начиная с 06.00 мск, когда начнутся бои основного карда. Весь турнир также покажут на телеканале «Матч Боец» и по подписке в сервисе UFC Fight Pass.

В со-главном противостоянии UFC 298 подерутся австралиец Роберт Уиттакер и бразилец Пауло Коста.

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