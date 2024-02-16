Волкановски и Топурия показали одинаковый вес перед UFC 298

В Анахайме состоялась церемония взвешивания перед UFC 298. Турнир пройдет 18 февраля, на арене «Хонда-центр».

Результаты взвешивания:

Александр Волкановски (65,5 кг) — Илия Топурия (65,5 кг);

Роберт Уиттакер (84,1 кг) — Пауло Коста (84,1 кг);

Джефф Нил (77,3 кг) — Иен Гэрри (77,3 кг);

Мераб Двалишвили (61,2 кг) — Генри Сехудо (61,2 кг);

Энтони Эрнандес (84,1 кг) — Роман Копылов (83,9 кг).

«СЭ» проведет на своем сайте тестовую трансляцию вечера ММА в Анахайме. Следить за ключевыми событиями боев UFC 298 можно с помощью матч-центра.