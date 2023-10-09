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Сегодня, 17:45

UFC 294: как и где смотреть трансляцию боев турнира в России (ТВ и онлайн)

Турнир UFC 294 покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч Боец!»
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Ислам Махачев.
Фото Global Look Press

21 октября, в субботу в Абу-Даби (ОАЭ) на арене «Etihad Arena» состоится турнир UFC 294. В главном бою за титул чемпиона в легком весе Ислам Махачев подерется с Чарльзом Оливейрой. В соглавном событии вечера пройдет бой в среднем весе между Пауло Костой и Хамзатом Чимаевым.

Где смотреть на телевидении

Права на показ боев UFC в России принадлежат холдингу «Матч ТВ». Так основной кард UFC 294 покажет телеканал «Матч ТВ», а турнир в полном объеме можно посмотреть на телеканале «Матч Боец!». Начало прелимов запланировано на 17.00 по московскому времени, основной кард стартует в 21.00 мск.

Где смотреть на сайтах

Следить за турниром можно с помощью официальной платформы промоушена — UFC Fight Pass. Здесь будет трансляция всех поединков UFC 294 в прямом эфире. Также будут доступны бои в записи, чтобы посмотреть в удобное для вас время. Для просмотра необходимо подключить платную подписку.

За турниром американского промоушена можно следить на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru в разделе трансляций.

UFC: материалы и новости, обзоры боев и турниров, карточки бойцов и расписание поединков в разделе нашего сайта

Ислам Махачев
Хамзат Чимаев
Чарльз Оливейра
UFC
ММА
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UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
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