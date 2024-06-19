Тюлюлин: «UFC предложил несколько неадекватных вариантов следующего выхода в октагон»

Российский боец UFC Денис Тюлюлин рассказал о возможных вариантах переноса его следующего выхода в октагон.

«Были предложены несколько вариантов, которые, на мой взгляд, — неадекватные. Что подразумевается? Предложили несколько способов переноса. На данный момент у меня нет американской визы, она закончилась. Например, сказали лететь из Саудовской Аравии делать визу, потом лететь в США и на ближайшем турнире драться. На мой взгляд, это не совсем профессионально и комфортно. Если бы это было предложено раньше, то я бы это сделал, но сейчас команда сказала, что категорически — нет», — приводит слова Тюлюлина MMA.Metaratings.ru.

Тюлюлин должен был подраться с представителем Марокко Абу Азейтаром на турнире UFC on ABC 6 22 июня. Однако поединок был отменен из-за снятия Азейтара.