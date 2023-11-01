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Том Аспиналл — о бое Фьюри и Нганну: «Я в шоке»

Давид Хачатрян
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Четвертый номер рейтинга UFC в тяжелом весе Том Аспиналл (13-3) признался, что был удивлен выступлению экс-чемпиона в тяжелом весе Франсиса Нганну (0-1) в бою с чемпионом WBC в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри (34-0).

«Я был в шоке. Как человек, который долгое время был рядом с Тайсоном Фьюри, я не мог в это поверить. Я до сих пор в шоке. Сегодня утром я снова посмотрел пару фрагментов... Нужно просто отдать должное Франсису Нганну за то, что он сделал, – сказал Том Аспинолл в интервью TalkSport. – Он настолько верит в себя, что вся его история вдохновляет. Он пришел оттуда, откуда пришел, отказался от UFC и взял деньги. Все думали, что он проиграет, давайте будем честными. В том числе и я, я думал, что он будет уничтожен. А он сделал это великолепно, надо отдать ему должное.

Победил ли Нганну? Трудно сказать, потому что я не знаю боксерского судейства так хорошо, как знаю судейство ММА, но лично я считаю, что Нганну победил. Как я уже сказал, я могу ошибаться. Я не настолько хорошо разбираюсь в судействе».

Фьюри победил Нганну раздельным решением судей (96-93, 94-95, 95-94) в 10-раундовом поединке. В третьем раунде Нганну отправил Фьюри в нокдаун. Бой состоялся 28 октября в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Бокс
Тайсон Фьюри
Том Аспиналл
Франсис Нганну
UFC
ММА
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