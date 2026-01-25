Тактаров о поединке Гейджи и Пимблетта: «Псевдобой за титул»
Победитель турнира UFC 6 Олег Тактаров поделился с «СЭ» мнением о результате боя американца Джастина Гейджи и англичанина Пэдди Пимблетта на турнире UFC 324 в Лас-Вегасе.
Гейджи выиграл единогласным решением судей (48-47, 49-46, 49-46) и стал временным чемпионом UFC в легком весе.
«Псевдобой за титул. В этот раз Джастин Гейджи заслужил «Оскар» за свое выступление», — сказал Тактаров «СЭ».
Гейджи одержал 27-ю победу за карьеру в ММА. Пимблетт потерпел 4-е поражение в карьере и первое за все время выступлений в UFC.
(Руслан Ботвенко)
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