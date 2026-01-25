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25 января, 09:55

Нурмагомедов после победы над Фигередо: «Это не конец, впереди много работы»

Алина Савинова

Российский боец Умар Нурмагомедов прокомментировал победу над бразильцем Дейвесоном Фигередо в поединке на турнире UFC 324 в Лас-Вегасе.

30-летний россиянин одержал победу над соперником единогласным решением судей (30:27, 30:27, 30:27).

«В любом случае, когда ты одерживаешь победу, это хорошо. Сегодня я выиграл по воле Всевышнего. Продолжаем работать, это не конец. Впереди много работы», — сказал Нурмагомедов после боя.

На счету россиянина теперь 20 побед при одном поражении в профессиональных ММА. 38-летний Фигередо проиграл шестой поединок. Также у него 25 побед, а один бой завершился вничью.

Турнир UFC 324, 25&nbsp;января 2026 года: Джастин Гейджи (Гэтжи)&nbsp;&mdash; Пэдди Пимблетт, Умар Нурмагомедов&nbsp;&mdash; Дейвесон Фигередо.Умар Нурмагомедов победил Дейвесона Фигейредо, Гейджи победил Пимблетта в бою за титул: онлайн-трансляция UFC 324

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Дейвесон Фигередо
Умар Нурмагомедов
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