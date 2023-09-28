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Сегодня, 13:18

Стивен Томпсон: «Рахмонов может стать чемпионом. Он реально хорош»

Давид Хачатрян
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Седьмой номер рейтинга UFC в полусреднем весе Стивен Томпсон (17-6) высоко оценил навыки шестого номера рейтинга казахстанца Шавката Рахмонова (17-0).

«Я хотел заполучить [Камару] Усмана, потому что Усман вызвал меня, но UFC уже что-то для него подготовила, а я хотел кого-то, кто был бы выше меня в рейтинге, — сказал Томпсон в интервью The MMA Hour. — Большинство парней, с которыми я встречался, были в рейтинге ниже меня: Джефф Нил, Висенте Люке, Мишель Перейра. Но мне нужен был кто-то выше меня в рейтинге, и неважно, кто это будет. Итак, бой с Усманом не состоялся, остался Шавкат. Я знаю, что он должен был драться с Кельвином Гастелумом, но Гастелум, по-моему, снялся из-за рассечения, так что у него никого не было. Я видел его в социальных сетях, знаю, что он занимает место выше меня, и мы оба просто договорились.

Полтора года назад UFC хотели, чтобы я дрался с Шавкатом, и, честно говоря, я тогда не знал, кто он такой. По-моему, он провел всего пять боев в UFC. Естественно, я отказался, я не знал, что это за парень, а потом я посмотрел его бой с Нилом Магни, бой с Джеффом Нилом, и я такой: «Братан, этот парень — серьезный боец», и теперь он в рейтинге выше меня. Я сказал UFC, что согласен на любого, кто выше меня по рейтингу. Это тот парень, который, по моему мнению, может стать чемпионом в полусреднем весе. Он настолько хорош, непобедим, все его бои закончились досрочно, так что может быть лучше, чем бой с этим парнем?»

Рахмонов и Томпсон подерутся в последнем номерном турнире года — UFC 296, который состоится 16 декабря на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

Стивен Томпсон
Шавкат Рахмонов
UFC
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