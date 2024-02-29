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29 февраля, 16:33

Стали известны результаты взвешивания накануне турнира Ural FC 6

Виктория Кравченко
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Состоялась официальная процедура взвешивания накануне турнира Ural FC 6. Шоу пройдет 1 марта в Москве, в Международном центре бокса в «Лужниках».

В со-главном событии вечера встретятся россиянин Иван Емельяненко и иранец Али Хейбати.

Результаты взвешивания:

1. Кулаки, 3 раунда: Захар Иванов (70,65 кг) — Станислав Бурдастов (71,55 кг);

2. Бокс в ММА-перчатках, 3 раунда: Иван Зиновьев (Ural Kali Fighter, 83,95 кг) — Джамшед Ганиев (Таджикистан, 83,65 кг);

3. Кулаки, 3 раунда: Салам Рабаданов (77,15 кг) — Фазлиддин Раджабов (Узбекистан, 77,05 кг);

4. Бокс в ММА-перчатках, 3 раунда: Лев Тартенас (77,6 кг) — Христас Муратиди (Греция, 77,55 кг);

5. Кулаки, 3 раунда: Владимир Чехонадских (70,4 кг) — Абдуллоев Абдулло (Таджикистан, 69,25 кг);

6. Кулаки, 3 раунда: Хирамагомед Алиев (71,4 кг) — Имомдод Курбонов (Таджикистан, 70,3 кг);

7. Кулаки, 3 раунда: Иван «F1» Абрамов (56,44 кг) — Комолдин Солижонов (Узбекистан, 57,8 кг);

8. Бокс в ММА-перчатках, 3 раунда: Махмуд Акимов (68,7 кг) — Гор Туманян (68,35 кг);

9. Кулаки, 3 раунда: Амир Ахмедов (73,55 кг) — Зайнал Тагиров (71,6 кг);

10. Бокс в ММА-перчатках, 3 раунда: Артур Свиридов (78,75 кг) — Абубасир «Барс» Шахвердиев (77,8 кг);

11. Кулаки, 3 раунда: Михаил «Сивый» Долгополов (71,95 кг) Андрей «Цыган» Чеботарев — Ерасыл Акранбек (Казахстан, 71, 65 кг);

12. Бокс в ММА-перчатках, 5 раундов: Александр Маслов (109 кг) — Иван «Огнеборец» Смирнов (117,6 кг);

13. Бокс в ММА-перчатках, 3 раунда: Иван Емельяненко (88,55 кг) — Али Хейбати (88,2 кг);

14. Бокс в ММА-перчатках, 88 кг, 5 раундов: Вячеслав Василевский (87,25 кг) — Владислав «Белаз» Ковалев (88 кг).

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