Стали известны результаты взвешивания накануне турнира Ural FC 6
Состоялась официальная процедура взвешивания накануне турнира Ural FC 6. Шоу пройдет 1 марта в Москве, в Международном центре бокса в «Лужниках».
В со-главном событии вечера встретятся россиянин Иван Емельяненко и иранец Али Хейбати.
Результаты взвешивания:
1. Кулаки, 3 раунда: Захар Иванов (70,65 кг) — Станислав Бурдастов (71,55 кг);
2. Бокс в ММА-перчатках, 3 раунда: Иван Зиновьев (Ural Kali Fighter, 83,95 кг) — Джамшед Ганиев (Таджикистан, 83,65 кг);
3. Кулаки, 3 раунда: Салам Рабаданов (77,15 кг) — Фазлиддин Раджабов (Узбекистан, 77,05 кг);
4. Бокс в ММА-перчатках, 3 раунда: Лев Тартенас (77,6 кг) — Христас Муратиди (Греция, 77,55 кг);
5. Кулаки, 3 раунда: Владимир Чехонадских (70,4 кг) — Абдуллоев Абдулло (Таджикистан, 69,25 кг);
6. Кулаки, 3 раунда: Хирамагомед Алиев (71,4 кг) — Имомдод Курбонов (Таджикистан, 70,3 кг);
7. Кулаки, 3 раунда: Иван «F1» Абрамов (56,44 кг) — Комолдин Солижонов (Узбекистан, 57,8 кг);
8. Бокс в ММА-перчатках, 3 раунда: Махмуд Акимов (68,7 кг) — Гор Туманян (68,35 кг);
9. Кулаки, 3 раунда: Амир Ахмедов (73,55 кг) — Зайнал Тагиров (71,6 кг);
10. Бокс в ММА-перчатках, 3 раунда: Артур Свиридов (78,75 кг) — Абубасир «Барс» Шахвердиев (77,8 кг);
11. Кулаки, 3 раунда: Михаил «Сивый» Долгополов (71,95 кг) Андрей «Цыган» Чеботарев — Ерасыл Акранбек (Казахстан, 71, 65 кг);
12. Бокс в ММА-перчатках, 5 раундов: Александр Маслов (109 кг) — Иван «Огнеборец» Смирнов (117,6 кг);
13. Бокс в ММА-перчатках, 3 раунда: Иван Емельяненко (88,55 кг) — Али Хейбати (88,2 кг);
14. Бокс в ММА-перчатках, 88 кг, 5 раундов: Вячеслав Василевский (87,25 кг) — Владислав «Белаз» Ковалев (88 кг).