Уиттакер — о желании Топурии подраться с Махачевым: «Проведи хотя бы одну защиту титула»

Экс-чемпион UFC в среднем весе Роберт Уиттакер (24-7) считает, что действующему чемпиону в полулегком весе Илие Топурии (15-0) рано говорить о поединках с другими чемпионами.

«Прежде всего, Илие нужно провести хотя бы одну защиту титула, прежде чем задумываться о бое с другим чемпионом. Но я уверен, что его бой в Испании будет грандиозным, независимо от того, с кем он будет драться», — сказал Уиттакер на MMArcade Podcast.

Топурия нокаутировал Александра Волкановски (26-4) во втором раунде и стал новым чемпионом в полулегком весе. Бой состоялся 17 февраля на UFC 298 в «Хонда-центре» в Анахайме, США.