Экс-чемпион UFC Усман хочет провести реванш с Чимаевым

Экс-чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман предложил Хамзату Чимаеву провести реванш.

«В этом бое есть смысл. Разумеется, результат первого поединка играет роль в моем желании. Но кто бы не хотел увидеть этот бой?

Чимаев хочет быть бойцом чемпионского уровня, так почему бы не провести пятираундовый реванш? Все бы этого хотели», — цитирует Усмана MMA Junkie.

Чимаев победил Камару Усмана (20-4) решением большинства судей (29-27, 29-27, 28-28) 21 октября 2023-го в турнире UFC 294 в Абу-Даби, ОАЭ. Усман на этот бой выходил на коротком уведомлении.