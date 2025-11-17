Бокс/ММА
Сегодня, 12:30

Стал известен доход Махачева за бой против Маддалены

Анастасия Пилипенко

Чемпион UFC в полусреднем весе Ислам Махачев заработал 3,332 миллиона долларов за бой с австралийцем Джеком Делла Маддаленой, сообщает американский портал Sporty Salaries.

По данным источника, за выход в октагон россиянин получил 800 тысяч долларов, за спонсорские контракты — 32 тысячи долларов, а за продажу платных трансляций — 2,5 миллиона долларов.

Австралиец заработал 1,992 миллиона долларов. Из них 750 тысяч — за выход в октагон, 42 тысячи — от спонсоров, а 1,2 миллиона — за платные трансляции.

Ислам Махачев и&nbsp;Джек Делла Маддалена.Махачев показал высочайший класс. Держал Маддалену внизу без особых усилий, с трех лоу-киков разбил икру в хлам

34-летний Махачев победил 29-летнего Делла Маддалену в поединке на турнире UFC 322 в Нью-Йорке. Бой за титул чемпиона в полусреднем весе завершился победой российского бойца решением судей.

Ранее спортсмен был чемпионом UFC в легком весе.

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

