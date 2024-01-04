Спарринг-партнер Веттори рассказал, почему итальянцу не дали бой с Шарой Буллетом

Российский чемпион LFA Азамат Бекоев в интервью «СЭ» объяснил, почему в UFC не организовали бой Шары Буллета с Марвином Веттори.

«В стойке у него есть шансы, а в борьбе Веттори крепкий парень, непростой, — сказал Бекоев «СЭ». — У него, может, такой техники нет, но он напористый и физически очень сильный. Думаю, шансы есть, но нужно будет защищаться от борьбы. Как показал крайний бой, защита от борьбы у Шары еще не такая хорошая. Но ударка мне нравится. Но Шару не будут сводить с Веттори, потому что Шару будут сейчас вести. Веттори то же самое говорил: «Я хотел бой, но мне с ним дают, так что я с ним не буду драться». Походу берегут его. На самом деле, мне нравится, как Шара дерется».

Ранее сообщалось, что следующим соперником Веттори может стать Шара Буллет, но затем в UFC официально анонсировали поединок итальянца с Брэндоном Алленом.