Брайс Митчелл выбыл до конца года после тяжелого нокаута от Эмметта

10-й номер рейтинга UFC в полулегком весе Брайс Митчелл (16-2), вероятно, пропустит весь 2024 год, чтобы восстановиться от поражения от шестого номера рейтинга Джоша Эмметта (19-4).

«Я веду свой собственный протокол лечения сотрясения мозга, — сказал Митчелл ESPN. — Я буду советоваться со своими тренерами, и мы пришли к выводу, что не стоит проводить спарринги в течение шести месяцев. Я должен построить новый дом и ожидать первого ребенка, но после этого я сразу же приступаю к следующему тренировочному лагерю. Хорошо то, что мне не нужно торопиться».

Митчелл проиграл Эмметту нокаутом в первом раунде. Бой состоялся 16 декабря на UFC 296 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.