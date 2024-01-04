Гаджиев назвал титульный бой Павловича главным разочарованием 2023 года

Глава лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев в разговоре с корреспондентом «СЭ» ответил на вопрос о главном разочаровании 2023 года в единоборствах.

«Для меня главным разочарованием года является титульный бой Сергея Павловича против Тома Аспиналла», — сказал Гаджиев «СЭ».

Сергей Павлович проиграл британцу Тому Аспиналлу нокаутом в бою за звание временного чемпиона UFC в тяжелом весе на турнире UFC 295 в Нью-Йорке 11 ноября. Для 31-летнего Павловича это поражение стало вторым в карьере.