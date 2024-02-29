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29 февраля, 13:16

Шон Стрикленд объяснил, почему он не доверяет толстым людям

Давид Хачатрян
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Экс-чемпион UFC в среднем весе Шон Стрикленд раскритиковал людей с лишним весом, отметив, что на них «трудно смотреть».

«Вот почему я не доверяю толстым людям: на толстых людей трудно смотреть; вы постоянно потеете; вы все с трудом справляетесь с любой задачей в жизни, особенно с едой; вы ежедневно жертвуете своими артериями ради сахара. Вы предадите меня и за меньшее», — написал Стрикленд в соцсети X.

Дрикус дю Плесси (21-2) победил Стрикленда раздельным решением судей (47-48, 48-47, 48-47) и стал новым чемпионом UFC. Бой состоялся 20 января на UFC 297 на «Скотиабанк Арене» в Торонто, Канада.

Шон Стрикленд
UFC
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