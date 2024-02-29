Волкановски: «Запомните мои слова: я верну себе титул чемпиона!»

Экс-чемпион UFC в полулегком весе Александр Волкановски (26-4) заявил, что возьмет паузу, а когда вернется, то получит реванш с Илией Топурией (15-0).

«Конечно, я разочарован поражением, но в то же время я понимаю, что это часть моей истории. Я отдохну, и запомните мои слова: я верну себе титул чемпиона! Я сделаю для этого все, что в моих силах. Я сделаю это не только для своей семьи и фанатов, но и для себя самого. Дело в том, что, кажется, раньше я никогда не дрался за самого себя», — сказал Волкановски на своем YouTube-канале.

Топурия нокаутировал Волкановски во втором раунде и стал новым чемпионом в полулегком весе. Бой состоялся 17 февраля на UFC 298 в «Хонда-центре» в Анахайме, США.