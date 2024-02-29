Хорхе Масвидаль рассказал, как искал Нейта Диаса по улицам Стоктона

Экс-боец UFC Хорхе Масвидаль (35-17) сообщил, что посетил родной город братьев Диас, Стоктон, и пытался найти там Нейта.

«Я подумал, что было бы здорово съездить в Стоктон. Я слышал, что там вкусное тако, и, быть может, мы [с Диасом] закатим драку. Там я встретил мясника в мясной лавке, и он сказал, что знает Нейта. Я подумал, что это забавно, ведь Нейт вегетарианец. Как бы то ни было, я сказал, что ищу этого (в оригинале использовано нецензурное слово), так что пусть даст знать, если узнает, где он. Я хотел встретиться с ним лицом к лицу, понимаешь?

Я впервые побывал в Стоктоне. Там вкусные панкейки и чертовски хороший буррито на завтрак. А потом я еще съел несколько вкусных тако, но сам город словно призрак, на улицах никого нет. Я так и не нашел Нейта, но встретил сотню чуваков, которые сказали, что он обитает в соседнем округе. Сказали, что я облажался и впустую потратил деньги и время. Я подумал: «Черт!» Но ехать туда у меня уже не было времени, мне нужно было успеть на самолет».

Диас и Масвидаль дрались в 2019 году на UFC 244 за титул BMF. В том поединке Масвидаль победил техническим нокаутом в третьем раунде — врач не позволил Диасу выйти на третий раунд. Бой состоялся на Медисон-сквер-гарден в Нью-Йорке, США.