Шлеменко: «Сразу понял, что Пуляеву дадут контракт с UFC»

Бывший чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко оценил победу своего ученика Андрея Пуляева на Dana White's Contender Series, которая принесла ему контракт с UFC.

27 августа 26-летний Пуляев (9-2) одержал победу над американцем Лиамом Андерсоном (6-3) единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27).

«Я очень сильно за него переживал, но, когда он выиграл и получил контракт с UFC... На самом деле, начался первый раунд, я сразу понял, что контракт ему дадут, потому что он дрался красиво, зрелищно. Вот это и нужно UFC», — приводит слова Шлеменко MMA.Metaratings.

Пуляев ранее выступал в Shlemenko Fighting Championship и RCC. Большую часть побед он одержал нокаутом (5). На данный момент он идет на серии из пяти побед.